VIDÉO - Photos de vacances : ce que vous risquez à les publier sur les réseaux sociaux

Comment, alors, se prémunir des risques de cambriolage ? "Le premier conseil est de taire le lieu et les dates de vos vacances. Le deuxième conseil est de réduire la visibilité de vos posts. Et enfin il est recommandé de faire une pause photos, de profiter de vos vacances et ne publier qu'à votre retour", énumère Nacera Bekhat, juriste à la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), le gendarme du numérique.

Un autre phénomène inquiète les forces de l'ordre : la multiplication de photos d'enfants postées pendant les vacances. Beaucoup sont détournées, puis relayées des milliers de fois sur des sites pédopornographiques. Un policier français, infiltré sur ces réseaux clandestins, nous avait montré il y a quelques mois l'exemple d'une fillette de 8 ans. Ses parents l'ignorent, mais des dizaines de photos d'elle en vacances ou à la maison circulent sur ces sites pédocriminels.