VIDÉO - Pièces d'identité, mariages... Cette mairie tente de fonctionner malgré les violences urbaines

États civils, accueil, papiers d'identité... Tous les services se trouvent sur le pont, dans la même salle, avec un mot d'ordre : le système D : "J'avais mes supports qui, malheureusement, ont brûlé. Mais on y arrive, on trouve toujours une solution. C'est dur mais on prend sur nous", détaille Murielle Leconte, agente administrative au sein de la mairie de Coulaines.

Et sa collègue Anne Davy, directrice adjointe des services à la population et ressources humaines, d'ajouter : "Nous avons récupéré la mallette mobile du dispositif qui va permettre la remise des cartes d'identité et des passeports, et nous allons faire un premier test."