VIDÉO - Piscines fermées faute de maîtres-nageurs : comment expliquer la pénurie ?

Résultat, en plus des deux jours de fermeture, seul le bassin extérieur est accessible. En faisant ces compromis, la mairie tente de maintenir ce service. "Tout le monde ne part pas en vacances non plus, donc c'est quand même l'occasion de pouvoir profiter, dans un équipement extérieur, dans un cadre agréable, de cet espace de fraîcheur", ajoute Fabrice Ferrand. La fraîcheur des bassins, sept jours sur sept, sera difficile à trouver cet été. Car la ville de Fontaine n'est pas un cas unique.

Partout en France, de nombreuses piscines sont contraintes d'adapter leurs horaires à ce manque de personnel. Exception faite à Meylan (Isère) où les horaires estivaux de la piscine ont pu être conservés. Pour le plus grand plaisir des baigneurs. "C'est important pour tous les gens qui viennent là, pour les gamins en été, c'est extraordinaire", assure un retraité. 13 maîtres-nageurs sont en poste ici, le recrutement a commencé dès le mois de janvier.