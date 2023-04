VIDÉO - Comment le fisc traque les piscines non déclarées grâce à l'intelligence artificielle

Cette intelligence artificielle gagne en précision jour après jour. Les agents l'entrainent à distinguer une piscine d'une mare ou d'un jacuzzi, par exemple. "Là, l'algorithme a été identifier une zone carrée avec un fond bleu. Manifestement, ce n'est pas une piscine, donc on a dit à l'algorithme : 'je rejette l'identification'", poursuit Hubert. Et la méthode est redoutable. En quelques mois, le fisc a épinglé 7200 piscines non déclarées dans les Bouches-du-Rhône. "C'est vrai qu'on est presque en mode industriel. Nous n'aurions jamais pu, sur ces délais, traiter autant de cas", admet Pascale Cosco, responsable de division aux Finances publiques Paca.

Cette stratégie profite aussi aux collectivités locales, car ce sont elles qui touchent la taxe foncière. Ce coup de filet leur a rapporté gros. "Sur quelques mois d'expérimentation, à la fin de l'année 2022, on a pu estimer que ça rapportait plus de 5 millions d'euros aux collectivités locales sur le seul département des Bouches-du-Rhône", estime Catherine Brigant, directrice régionale des Finances publiques Paca et Bouches-du-Rhône.