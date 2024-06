Dans les stations balnéaires et sur certaines bases nautiques, on manque de CRS nageurs sauveteurs. Ils ont été réquisitionnés pour surveiller les sites où se dérouleront les compétitions pendant les JO. Reportage en Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique.

C'est une petite plage située au sud de Rennes, un espace de loisirs propices aux activités nautiques et à la baignade. Mais pour cette année 2024, elle restera fermée tout l'été. Habituellement, il devait y avoir deux sauveteurs sur ce site, mais à cause des Jeux olympiques, beaucoup de surveillants ont été déployés sur les plages pour remplacer les CRS.

Et c'est à contrecœur que le maire de la commune a dû le fermer. Il a tout fait pour recruter : "On a vu quelques jeunes mais malheureusement, quand on leur a proposé un emploi, ils étaient déjà appelés sur d'autres plages très attrayantes", regrette Stéphane Labbé, le maire (SE) de Vern-sur-Seiche en Ille-et-Vilaine. Les habitués de cet endroit regrettent la situation : "C'est le premier jour qu'on vient pour profiter de l'eau et malheureusement la baignade est interdite, donc forcément on est un peu déçus."

Il y a beaucoup d'enfants et la mer c'est dangereux

En Loire-Atlantique, la ville de Pornichet ne pourra pas compter sur ses cinq CRS cette année. Pour la surveillance de ses plages, elle n'ouvrira que quatre postes de secours au lieu de cinq. Les maîtres-nageurs, eux, n'arriveront qu'au début du mois de juillet. La ville a également décidé de réduire les zones de plages surveillées afin de concentrer tous ses moyens.

Pour Jean-Claude Pelleteur, maire (SE) de Pornichet, les aménagements sont indispensables en période estivale car "il y a beaucoup d'enfants et la mer c'est dangereux". De son côté, la SNSM a formé plus de 700 nouveaux sauveteurs contre 550 habituellement pour assurer une présence sur toutes les plages du pays cet été.