VIDÉO - Noah, Jacquez, Othello... Plus adaptés aux fortes chaleurs, les "cépages interdits" séduisent à nouveau les vignerons

Le "vin qui rend fou" s'apprête-t-il à faire son retour dans nos caves, 90 ans après son interdiction ? En Lozère, plusieurs viticulteurs ont décidé de reprendre la culture de différents cépages interdits, convaincus de leur qualité mais également de leur résistance face au dérèglement climatique. C'est le cas de David Flayol, vigneron à Molezon. À flanc de colline, il récolte précautionneusement des grappes de Jacquez, un cépage aux raisins noirs et aux arômes de cassis (orthographié Jacquet dans les Cévennes).

"Ce raisin, on a le droit de le faire en consommation personnelle, mais on ne peut pas le commercialiser. Ces cépages n'ont pas été arrachés et ne se sont pas perdus. Maintenant, on les retrouve un peu partout", confie-t-il au 20H de TF1. Un peu plus loin, au détour d'une rampe en pierre, Valérie Flayol a découvert un plant de vigne abandonné.