VIDÉO - Pourquoi des dizaines de locataires vont être expulsés de leur camping en Normandie

Ils sont en colère. Et pour cause, le directeur du camping où ils résident leur demande de quitter les lieux avec leurs mobil-homes. Car le camping Belle rive de Granville (Manche) va être vendu et le nouveau propriétaire veut construire des bungalows à la place. Les 81 locataires d'emplacement ont donc appris que leur bail ne sera pas reconduit, et ont décidé d’entrer en résistance. Pour beaucoup d’entre eux, cela fait plus de 30 ans qu’ils viennent au camping pour y passer leurs vacances. Cet été sera le dernier. "Nous l’avons appris par SMS, le dimanche avant le 15 août", témoigne l'un d'eux, au micro de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Annick et Yves Lehouelleur ne ferment plus l'œil de la nuit depuis qu'ils ont la triste nouvelle. Leur bail doit se terminer début novembre et le couple se veut fataliste. Ils savent que s’il veut vendre, le patron du camping est dans son droit. L'opération doit normalement se conclure en septembre prochain. "On est propriétaires de notre mobil-home, locataire de notre terrain. On ne veut plus nous louer le terrain, donc on s’en va", soupire Annick. "C’est le pot de terre contre le pot de terre. On n’a aucun moyen de protection", souligne-t-elle aussi.