VIDÉO - Pourquoi le téléphérique séduit de plus en plus de villes

Nous ne sommes pas à la montagne, mais à Toulouse. Or, depuis un an, le téléphérique fait partie du quotidien des voyageurs de la ville, pour le même prix que le bus ou le métro : 1,49 euro. Et ce nouveau mode de transport est accessible à tous : fauteuil roulant, poussette, trottinette, et même vélo. "On arrive à mettre un vélo par cabine et ça se passe très bien", explique une utilisatrice. Un employé complète : "On a 20 places assises et 14 places debout".

Le plus long téléphérique urbain de France parcourt environ trois kilomètres pour relier une université, un hôpital et un centre de recherche. La cabine franchit une colline et la Garonne, à 75 mètres de haut.

"C'est bien plus rapide et cette vue c'est très agréable pour aller au travail", nous montre une jeune femme. Un homme ajoute que ce mode de transport lui fait gagner "au moins 20 minutes".