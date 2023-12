VIDÉO - Prix de l’eau en fonction des saisons : hôtels et restaurants vont-ils répercuter la hausse sur les clients ?

Dans le sud, on anticipe déjà les sécheresses de l’été. Pour inciter à consommer moins d'eau, l’agglomération de Toulouse prévoit de moduler le prix de l'eau en fonction des saisons. Une hausse de tarif qui pourrait jusqu’à 42% en plus pendant les mois les plus chauds et à l'inverse, baisser le prix en hiver.

Faire tourner sa machine à laver, prendre la douche, ou tout simplement se servir d’un verre d’eau, ce sont des gestes du quotidien qui pourraient bientôt coûter un peu plus cher à une habitante près de Toulouse (Haute-Garonne). Pour 46 mètres cube d'eau, elle paie déjà 151,41 euros par an. Une facture dont le mode de calcul pourrait évoluer.

On risquerait de payer près de 2200 euros par an, ça va impacter clairement notre chiffre d'affaires. Olivier Rijely, responsable bar, du restaurant Byblos à Toulouse

La métropole propose d’instaurer une tarification saisonnière de l’eau potable, 42% plus cher de juin à octobre et 30% moins cher le reste de l’année. Soit une différence d’un peu plus de deux euros le mètre cube entre l’hiver et l’été. Une manière d’inciter la population à la sobriété, mais sans hausse de facture pour les petits consommateurs. "Ce que l'on veut, c'est trouver une solution la plus équitable possible. Une personne qui consomme, de façon normale toute l'année, les mêmes quantités d'eau, ne paiera pas plus cher", assure Robert Medina, vice-président (Les Indépendants) de Toulouse métropole chargé de l'eau et de l'assainissement.

Dans les 37 communes de Toulouse métropole, plus de 800.000 personnes seraient concernées par cette nouvelle tarification. Une mesure, proposée après plusieurs années de sécheresse inédite dans le département. "La petite mamie qui a un petit potager et qui se nourrit comme ça, elle va être forcément pénalisée", s'inquiète une passante.

C’est aussi l’inquiétude chez des professionnels, comme ceux qui consomment plus d’eau en été, comme les hôtels ou les restaurants. La facture devrait augmenter. Dans cet établissement, cela correspondrait à 400 euros de plus. "On paie 1800 euros par an, on risquerait de payer près de 2200 euros par an, ça va impacter clairement notre chiffre d'affaires et donc il faudra trouver des solutions, peut-être augmenter les prix", prévient Olivier Rijely, responsable bar, du restaurant Byblos à Toulouse. Les élus de la majorité de la métropole de Toulouse espèrent une application au 1ᵉʳ juin prochain.