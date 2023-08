VIDÉO - Pyrénées-Orientales : après l’incendie, le long parcours des sinistrés de Saint-André

Revenir sur les lieux de sa maison entièrement détruite par les flammes et retrouver une miraculée. "Elle est vivante ma Caro, oh seigneur", s'émeut cette sinistrée qui vient de retrouver sa tortue au milieu d’un paysage apocalyptique. Quarante-huit heures après le drame, le couple a trouvé refuge dans un mobil-home, accueilli par une cousine, en vacances. Ils sont encore sous le choc : "On est en vie, mais c'est horrible."