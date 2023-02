VIDÉO - Le salariat, remède au blues des médecins ?

Gwenaëlle Tanguy a exercé dans le libéral pendant près de 30 ans. Mais elle n'a pas hésité à venir travailler ici à 80 kilomètres de son domicile pour devenir salariée. "Ça correspond exactement à ce que je cherchais. Je peux faire mon métier correctement. Je ne fais que de la médecine, je gagne un temps incroyable", explique-t-elle. Car avant et après la consultation, les détails administratifs et parfois médicaux sont gérés par la secrétaire et l'assistante médicale.