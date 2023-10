VIDÉO - Harcèlement scolaire : à quoi va ressembler le questionnaire que les élèves vont remplir ?

L'objectif est d'informer les parents du climat dans l'établissement et de mobiliser le personnel enseignant. Mais pas question de pointer du doigt des élèves harceleurs et aucune sanction n'est prévue, souligne le ministère. Selon Radouane M'Hamdi, chef d'établissement dans un lycée de Seine-Saint-Denis et secrétaire départementale du SNPDEN-UNSA, le délai semble un peu court. "Le questionnaire, on ne peut pas le faire arriver comme ça aux élèves. Il faut une partie pour expliciter les choses et peut-être aussi, à certains moments, pour gérer l’émotion. Il faut donc un peu de temps pour qu’on puisse préparer les choses", explique le proviseur, dans la vidéo en tête de cet article.