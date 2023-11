VIDÉO - Qui sont les militants d'ultradroite qui défilent dans les rues de France ?

Des groupuscules d'ultradroite ont organisé une expédition punitive à Romans-sur-Isère, après la mort de Thomas poignardé dans un village de la Drôme. En France, selon nos informations, ils seraient approximativement 3000 dont 1300 fichés S. Qui sont leurs membres et comment sont-ils organisés ?

Sur la photo qui ouvre le reportage en tête d'article (et ci-dessous), on peut voir plusieurs membres de la division Martel, lors d'un rassemblement d'ultradroite. C'est l'un des trois groupuscules sous la menace d'une dissolution, après les violences à Romans-sur-Isère ce week-end. Selon une note des renseignements que nous nous sommes procurée, l'un de leur membre, Léo R., 23 ans, est soupçonné d'avoir coordonné ces actions.

TF1

Ils étaient environ 80, issus de plusieurs groupuscules. Dix-sept ont été interpellés par les forces de l'ordre, âgés de 18 à 25 ans. La plupart sont sans casier judiciaire et viennent de toute la France. Selon nos informations, ils seraient approximativement 3000 dont 1300 fichés S, qui prônent une action violence pour défendre une France qu'ils estiment menacée. Ils appartiennent à une cinquantaine de groupuscules dispersés dans tout le pays.

"Très bien organisés, ils recrutent par cooptation"

"Il n'y a pas d'action violente sans coordination. Ils sont très bien organisés. Ils recrutent par cooptation, par connaissance, par reconnaissance idéologique mais aussi par les messageries cryptées, les forums... exactement comme peuvent le faire les mouvements djihadistes islamistes et tous les mouvements violents de manière générale, même l'ultragauche notamment", détaille Linda Kebbab, déléguée nationale du syndicat SGP Police-FO.

Ces derniers jours, ils ont multiplié des démonstrations de force. À Rennes, dimanche, scandant "La France aux Français ! Bleu, blanc, rouge !". À Reims, vendredi, criant d'une seule voix "On est chez nous ! On est chez nous !". Ou encore lundi à Lyon, l'une des places fortes de l'ultradroite en France. Ces derniers mois, un grand rassemblement contre l'immigration y a été organisé, avec pour slogan "immigrés assassins". Et plus récemment, une conférence sur la Palestine y a été prise pour cible.

Génération identitaire dissous en 2021

Il y a deux ans, le mouvement Génération identitaire créé à Lyon a été dissous. Une sanction souvent prononcée par les autorités mais insuffisante. La politologue spécialiste de l'extrême droite Virginie Martin explique que cela crée "une sorte d'effet de fragmentation" entrainant "la multiplication des groupuscules jusqu'à l'infini". Ils sont certes alors "toujours plus petits" mais aussi "très mobiles, très actifs, extrêmement rapides et se parlent par Telegram pour organiser des descentes".

Dans le Vieux Lyon, c'est désormais un autre groupuscule, Les Remparts, qui a pignon sur rue. Ils se retrouvent dans un local qui leur sert de bar et de salle d'entrainement de boxe. Dans tout le pays, les services de renseignements s'attendent à de nouvelles mobilisations dans les prochains jours. Des appels au rassemblement ont été lancés à Lille et à Bordeaux.