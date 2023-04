Aurores boréales, chenilles processionnaires, "sulfateuse à PV"… Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

Des tonnes de gravats et de déchets, des pneus, de l'électroménager, des produits toxiques... Voilà ce qui s'accumule depuis trois ans sur le chemin de la Madrague-Ville, artère située à cinq kilomètres à peine du Vieux-Port de Marseille. Une décharge sauvage à ciel ouvert, "la pire de la ville" selon un élu local, qui empoisonne le quotidien des riverains. "Je ne supporte plus d'habiter ici, ça me rend malade", témoigne une habitante exaspérée au micro de TF1. La municipalité, elle, espère en venir à bout grâce à l'installation prochaine de caméras de vidéosurveillance.