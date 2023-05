L'exploit de six mamies, un requin combattu à mains nues… Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

Klaxons, insultes, altercations... Une récente étude révèle que les Français sont toujours plus agressifs au volant. Pour s'en rendre compte, le 13H de TF1 s'est rendu à Lyon. Et à peine quelques minutes de tournage à une intersection ont suffi pour assister à une sorte de concert des plus désagréables. Mais il y a pire : 68% des automobilistes admettent en injurier d'autres. Et plus étonnant encore, 18% descendraient de leur véhicule pour s'expliquer ou en découdre. Conséquences : de plus en plus de conducteurs (89%) disent avoir peur du comportement des autres en voiture.