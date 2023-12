VIDÉO - Un demi-millénaire à eux cinq : la plus vieille fratrie du monde vit dans l'Yonne

Christiane, Mireille, Ginette, Paulette et Philippe sont frères et sœurs, tous centenaires ou nonagénaires. Avec 496 ans à eux cinq, il s'agit de la plus vieille fratrie du monde. Une longévité rarissime qui vient d'être homologuée par le Guinness Book des records.

On savait la France championne d'Europe des centenaires, voilà qu'elle cumule un autre exploit, rarissime celui-là, grâce à la fratrie Toutée. Il y a d'abord Paulette, 102 ans, puis Ginette, 100 ans, Mireille, 99 ans, Christiane, 97 ans et le petit dernier, Philippe, 96 ans. À eux cinq, ils ont 496 ans, c’est LE record du monde de la longévité fraternelle.

"On va paraître dans le Guiness Book. Alors, on est tous surpris. Mais bon, sinon, ça fait plaisir", se réjouit Danielle, la fille de Ginette, dans le reportage du JT de TF1 à retrouver en tête de cet article. Naïs, son arrière-petite-fille, est ravie elle aussi : "On se dit qu'on a quand même une belle et grande famille et c'est une grande chance parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là. On en profite, on en est très fiers."

"Une vie sobre, dure"

À cet âge canonique, la fratrie est à l’origine d’une dynastie : 19 enfants, 31 petits-enfants, 32 arrières-petits-enfants et trois arrière-arrière-petits-enfants. Des chiffres hors du commun. Alors quand toute la famille se réunit et que l'on cumule un demi-millénaire de souvenirs, les photos s'invitent souvent entre les jeux de cartes. "Moi, j'aime bien revoir ces photos", lance Danielle.

Mais quel peut être le secret d'une telle longévité ? "Je pense qu'ils ont eu une vie sobre, dure, et ça les a endurcis dans la vie. Et puis pas d'excès. Tout ça fait que ça se retrouve au bout, quoi", analyse Francis, le fils de Mireille.

Une vie rurale partagée entre la ferme et l’usine. Aujourd’hui âgée de 102 ans, Paulette, l’aînée, vit toujours seule chez elle à Saint-Privé (Yonne). "Il faut essayer de ne pas s’ennuyer surtout", explique-t-elle. "C'est vrai qu'on arrive rarement à mon âge sans avoir des petites misères."

C’est en voyant les bougies s’additionner sur les gâteaux que sa petite-nièce Véronique a eu l’idée d’inscrire la fratrie dans le livre des records : "Aux 100 ans de ma grand-mère, on s'est dit que là, quand même, deux centenaires dans la même fratrie, c'était assez exceptionnel." Les principaux intéressés, eux, gardent les pieds sur terre. "Très heureuse", Paulette l'assure : "Je n'y suis pour rien !"