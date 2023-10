VIDÉO - Renouveau du naturisme en France : nus et heureux de l'être

À les entendre, nous autres "textiles", passons à côté du paradis avec tous nos vêtements sur le dos. Dans un camping de l'arrière-pays provençal, niché sur le bord d'un lac bleu turquoise, les vacanciers profitent des températures estivales, nus. "On est tellement bien sans rien ! On sent l'air qui circule, c'est génial. Après, on a plus envie de s'habiller", témoigne l'une d'entre eux au micro de TF1.