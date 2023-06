VIDÉO - Repas, aération, plantes... Nos conseils pour avoir moins chaud (sans climatiseur)

Limitez aussi les sources de chaleur, le four ou les plaques de cuisson, privilégiez plutôt les repas froids. La verdure sous toutes ses formes a plus d'un atout caché : certaines plantes, comme les Langues de belle-mère, l'Aloe vera et les Pothos, auraient un pouvoir rafraîchissant lorsqu'elles sont bien arrosées. Une solution peu coûteuse : entre 10 et 30 euros la plante.

Et si malgré tous ces conseils, un climatiseur vous semble indispensable, réglez votre appareil à 26 degrés plutôt qu'à 22. Cela vous permettra d'économiser jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité.