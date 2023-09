VIDÉO - Replay, spam... Ces anglicismes qu'on nous demande de ne plus utiliser

Cette commission publie régulièrement de nouveaux termes pour remplacer les anglicismes. Ces derniers mois, elle s'est ainsi attaquée à ceux utilisés dans le domaine de la mode et du commerce. Terminé le "must have”", il faut désormais dire "incontournable", et "sac iconique" doit remplacer "it-bag". Ne dites plus non plus "dark kitchen" ou "dark store", mais "restaurant tout en ligne" et "entrepôt relais. Dans un autre domaine, oubliez le "coliving", dites "habitat partagé", et bannissez les "spams" pour leur préférer "arrosage".