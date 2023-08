REPORTAGE - "Il n'y a plus que des bungalows" : ces vacanciers qui tentent de sauver le camping traditionnel

Pour être rentable, un camping doit investir dans des logements en dur. Mais le gérant tient aussi à garder des terrains pour des campeurs. En dix ans, 190.000 emplacements nus auraient disparu. Ces 3% en moins par an sont remplacés par des bungalows ou des chalets. Comment expliquer ce changement d’habitude ? Parce que les vacanciers en raffolent. Les campings sont de plus en plus nombreux à proposer ce type de logement.

Plus confortables, plus modernes, plus animés, ces énormes complexes investissent en masse dans les mobil-home. Pour certains responsables, ceux qui n'accueille pas ou peu d'emplacements libres ne devraient plus s'appeler camping. Une pétition est en ligne et a déjà recueilli plus de 32.000 signatures.