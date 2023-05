"Rescue code" : qu'est-ce ce QR code qui peut vous sauver la vie en cas d'accident de voiture ?

Quand la technologie permet de sauver des vies. Après un accident de la route, la moindre seconde compte. La priorité pour les pompiers, c’est de prendre des nouvelles de la victime. Ensuite, il faut l'extraire du véhicule le plus rapidement possible. Et pour cela, le sous-officier Isabelle du Sdis 78, que le reportage de TF1 ci-dessus suit lors d'un exercice, effectue un geste tout simple : flasher un QR code placé sur le pare-brise. Immédiatement, il a sous les yeux un scanner très précis du véhicule : position de la batterie, siège inclinable ou pas... Et le plus important, l'emplacement des petites cartouches de gaz qui servent à gonfler les airbags.