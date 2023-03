VIDÉO - "Robot s'il vous plait, un café et l'addition !"

En quelques mois, il est devenu une attraction à l'Aigle rouge, un restaurant de Rennes. Et dans les sondages, il récolte souvent 100% d'opinions favorables. Mais à quoi sert donc ce robot ? Principalement, à transporter les commandes du bar vers les clients. Il suffit de poser les boissons et d'entrer le numéro de la table à servir. À partir de là, il est autonome. Ce sera tout de même à vous d'accomplir le dernier geste. Les habitués sont rodés, les nouveaux clients stupéfaits, et les enfants adorent.