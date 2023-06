VIDÉO - Sauvetage à distance : comment les pompiers interviennent en prenant le contrôle de votre smartphone

Pour tester le dispositif, nous simulons un départ de feu. "La végétation est pas mal boisée et il y a légèrement une petite brise", décrit le pompier au téléphone. "Si la personne a du mal à nous donner l’ampleur et la virulence, grâce à la caméra, on va voir la fumée, si elle est épaisse et s’il y a du vent sur zone. Ça nous permettra d’engager les moyens adaptés", souligne le commandant Olivier Heuse.