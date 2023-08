TÉMOIGNAGE TF1 - Sauvetage miraculeux dans la Meuse : "Le bébé était en arrêt cardio-respiratoire"

"On est passé à côté d'un drame". Une voiture de tourisme à pédales, aussi appelée rosalie, avec à son bord deux adultes et cinq enfants, dont un bébé de 13 mois, est tombée dans la Meuse ce lundi dans les Ardennes. Croisant un véhicule en sens inverse sur la voie verte qui longe le fleuve entre Bogny-sur-Meuse et Monthermé, les occupants ont effectué une mauvaise manœuvre, ce qui a fait basculer l’engin sur le côté.

"Elle a dû se déporter légèrement pour laisser passer l'autre, peut-être un peu trop, et après est descendue en biais vers la Meuse, on est passé à côté d'un drame", explique, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, le maire de Bogny-sur-Meuse, Kevin Gengoux, évoquant "l'aspect héroïque" du sauvetage qui a suivi.