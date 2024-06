Des éboulements sont actuellement volontairement provoqués en Savoie. Des travaux gigantesques sont en cours dix mois après l'effondrement d'une falaise de La Praz sur la route et sur une voie ferrée. Reportage au cœur de ce chantier impressionnant.

Un coup d'explosif, et des tonnes de pierres se détachent de la falaise à la Praz. Les cordistes font tomber les blocs les plus instables, travaillent sept jours sur sept sur un chantier périlleux. "Tout peut vite dégénérer pour il faut être très attentif", explique une cordiste. Le 27 août dernier, un pan de la montagne s'est effondré dans la vallée de Maurienne. Des rochers menacent encore de tomber. La voie ferrée et la route départementale sont inaccessibles.

Des travaux pour sécuriser la falaise

Dix mois après, des cordistes continuent de sécuriser la falaise. Les blocs sont si lourds que des machines sont parfois nécessaires. Des grillages et des barres de métal sont installés pour stabiliser la falaise et permettre à la SNCF de reprendre les travaux sur la voie ferrée. "Les travaux qu'on fait visent à sécuriser le personnel qui va intervenir après et visent aussi à stabiliser la falaise pendant un certain temps", expliquent les professionnels.

À quelques kilomètres, à Modane, tous les trains sont à l'arrêt. Les commerçants suivent ce chantier avec attention. Ce pizzaiolo a vu baisser son chiffre d'affaires de 25% depuis l'éboulement. Les travaux devraient se poursuivre au moins jusqu'à l'automne.