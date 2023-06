VIDÉO - Sécheresse et restrictions d’eau : où sont passés les clients des jardineries ?

De son côté, Loïc Benoît, paysagiste, s’adapte. Il installe deux fois plus de graviers ou de gazon synthétique qu’avant. Le gazon naturel, c’est fini. "Quand on fait un engazonnement, on est censés proposer aussi l’arrosage, la première tonte et le fait que le gazon se porte bien. Et ça, clairement, on ne peut plus le garantir. Donc moi personnellement, j’ai arrêté l’engazonnement", explique-t-il. Les jardins sont amenés à évoluer. Les plantes grasses et les cactus sont mis en avant dans les magasins mais ils peuvent coûter jusqu’à quatre fois plus cher que les plantes classiques.