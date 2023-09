VIDÉO - Séisme en Charente-Maritime : un si lent retour à la vie normale

Plus des deux tiers des maisons ont été touchés, difficile d'en voir le bout. Le 16 juin dernier, plusieurs villages du secteur ont été frappés par ce séisme de 5,7 sur l'échelle de Richter, avec plus de 200 répliques. Trois mois après, tout semble encore dévasté. À La Laigne, plus de 200 maisons ont été touchées et beaucoup sont vouées à la destruction. Jour après jour, la situation empire.