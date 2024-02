VIDÉO - Carrosses, palaces et tour Eiffel : les demandes en mariage, ce (très) florissant business

Et si vous épousiez votre moitié pour la Saint-Valentin, célébrée ce mercredi 14 février ? Les demandes en mariage redeviennent en effet tendance grâce aux réseaux sociaux, et c'est Paris que les amoureux du monde entier privilégient pour sauter le pas. Des entrepreneurs l'ont bien compris et se sont spécialisés dans des événements de plus en plus extravagants.

Le genou à terre et la bague de fiançailles dans son écrin, c'est la figure imposée pour faire sa demande en mariage. Mais pour le reste, le credo du moment est l'originalité et l'extravagance. À l'image de Quentin, 32 ans, ferrailleur à Maubeuge, qui a choisi pour faire plaisir à sa belle, fan inconditionnelle de Disney, de louer pour 3000 euros le carrosse de Cendrillon. Le cocher les déposera avant minuit au pied de la tour Eiffel. C'est là qu'il lui demandera sa main. "C'est, je pense, la plus belle preuve d'amour que je puisse lui faire", affirme-t-il dans le reportage "Sept à Huit" en tête de cet article. Mais pourquoi une telle débauche de mise en scène ? La faute aux réseaux sociaux (encore eux !) qui privilégient un cérémonial un peu moins désuet et surtout très instagrammable. Avec Paris, la Ville Lumière, en toile de fond.

À bord d'une montgolfière pour 2990 euros

Le phénomène est même devenu viral : les couples se mettent en scène et dépensent des milliers d'euros pour afficher leurs clichés de conte de fée. Du coup, des sociétés en ont fait un business florissant avec, par exemple, une demande en mariage à bord d'une montgolfière pour 2990 euros ou avec l'hologramme d'Elvis pour 70.000 euros. Shobbit, 30 ans, prépare depuis deux ans une demande en mariage hors du commun. Il est arrivé la veille de New Delhi pour dix jours en amoureux à Paris. Sa compagne, elle, ne se doute de rien. "Ce que Supriya ne sait pas, c'est que j'ai fait venir les personnes qui comptent le plus pour elle dans sa vie. Ils seront tous là. 19 personnes. C'est une énorme surprise", dit-il.

Pour tout organiser, le jeune homme a déboursé 50.000 euros. Il a notamment fait venir tout le monde à ses frais. Tandis qu'une société spécialisée dans les demandes en mariage réalise pour lui, depuis des mois, une incroyable mise en scène sur le parvis du Trocadéro. Une flash mob réunissant tous les amis de la future mariée et leurs deux familles respectives. "Je te promets une vie inoubliable. Est-ce que tu veux faire de moi l'homme le plus heureux de la Terre ? Est-ce que tu veux m'épouser ?", lui lance Shobbit, qui reçoit en guise de réponse un "oui" franc et massif. "J'arrive pas à croire que tu aies fait venir tous ces gens des quatre coins de la planète", ajoute la jeune femme, visiblement émue.

On veut la belle photo, on veut que nos copines nous envient. Pauline, organisatrice de demandes en mariage

Pour certains touristes étrangers, les demandes en mariage deviennent parfois aussi grandioses que les mariages eux-mêmes. Et ça, Pauline l'a bien compris. Anciennement wedding planner (organisatrice de mariages, en français), cette jeune cheffe d'entreprise a décidé de se concentrer uniquement sur les demandes. Sa spécialité ? Les décors de rêve sur les toits de Paris. Aujourd'hui, un jeune Américain lui a commandé une mise en scène romantique à souhait, avec chandeliers, feux de Bengale et 1500 fleurs. "Il y a toujours des pétales dans chaque demande, c'est un incontournable", précise-t-elle. À 30 ans, Pauline a trois employées, dont Nathalie, fleuriste, et Myriam, en charge des réseaux sociaux.

Son entreprise, créée il y a trois ans, organise désormais une quarantaine de demandes par mois, plus d'une par jour en moyenne. Le budget moyen tourne autour de 2000 euros, mais il peut grimper jusqu'à plus de 30.000 euros pour des lieux mythiques, comme des châteaux, églises ou palaces parisiens. "On veut la belle photo, on veut que nos copines nous envient. Que les copines de notre future fiancée disent : 'Wow !'. Donc, il y a évidemment ce côté paraître qui va avec. Mais je reste quand même touchée de tout ce qu'ils mettent en œuvre pour faire plaisir à leurs compagnes. Je trouve ça vraiment mignon", admet Pauline, qui s'émeut pour ces messieurs.

Il faut dire que la demande en mariage reste la chasse gardée de la gent masculine. Dans une société où les femmes ne se sont jamais autant battues pour s'affranchir du patriarcat, certaines traditions ont la vie dure. Résultat, en trois ans, elle n'a eu que trois femmes qui l'ont contactée pour faire la surprise à leur conjoint.

En attendant, pour son client américain, Pauline a privatisé un appartement à quelques pas de l'Arc de Triomphe, avec rooftop face à la tour Eiffel. Budget total : 5000 euros. "Il est en 360 degrés, ce qui est super. Du coup, il n'y a rien qui bloque la vue sur la tour Eiffel, car c'est une obligation. On nous la demande pratiquement tout le temps, à 98%", assure la cheffe d'entreprise. Paris est en effet la destination la plus populaire pour faire sa demande en mariage. Et depuis le succès de la série Emily in Paris, 65% des clients de Pauline sont des Américains.