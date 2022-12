Comment refaire sa déco de Noël pour quelques dizaines d’euros ?

Son astuce pour dépenser le moins possible : les enseignes de hard discount qui ont fait de la déco de Noël un secteur clé ces dernières années. Dans ces magasins, dès le mois de novembre, les masques d'Halloween cèdent la place aux Pères Noël en tout genre. Chez Gifi, par exemple, ils occupent même plus de 1000 m², soit un tiers de la surface de vente. Pour les premiers prix, comptez 1 euro, un peu plus de 3 euros pour un lutin et moins de 6 euros le lot de 12 guirlandes. Mais il n'y a pas de mystère, pour proposer de tels tarifs, 60% de ces articles arrivent de République populaire de Chine, où la main-d'œuvre est moins chère.

Ils sont commandés en grande quantité pour les 600 points de vente de l'enseigne. En décembre, les livraisons s'enchainent : trois par semaine en moyenne. "Cela nous permet de faire le réassort de pas mal de produits qu'on a quasiment plus en rayon", explique Benoit, l'un des gérants. Dans les dizaines de cartons, on trouve les best-sellers de Noël 2022. "Le gnome est très à la mode cette année, les personnages de Père Noël et de bonhomme de neige sont aussi très demandés", précise-t-il. En rayon, on trouve aussi les pulls moches à porter uniquement pendant les fêtes. Et même de la déco de Noël pour animaux de compagnie.