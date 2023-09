VIDÉO - "Sept à Huit" : le dropshipping, cette pratique de vente en ligne aux nombreuses arnaques

Depuis cinq ans, le nombre de sites de dropshipping a explosé, car il est de plus en plus simple de monter sa boutique en ligne. Océane et Valentin, 24 ans chacun, en sont à leurs premiers pas. L'article sur lequel ils misent tout est un mixeur fabriqué en Chine. "Je l'ai vu la première fois sur TikTok par une influenceuse qui l'avait acheté sur Amazon et je me suis dit que c'était le produit ultime. Et je me suis dit : 'pourquoi ne pas le tester ?'", explique la jeune femme.

Océane est étudiante en marketing digital, et Valentin en informatique. Tous les deux sont en alternance et gagnent 1200 euros par mois chacun. Depuis leurs 30 mètres carrés, le couple cherche la recherche miracle pour faire fortune. Ils ne peuvent investir qu'une centaine d'euros mais rêvent d'une destinée à la Jeff Bezos.

"On peut être, au départ, juste auto-entrepreneur. L'avantage c'est aussi pas de stock", poursuit Valentin.