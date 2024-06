Chez Bistro Régent, une enseigne de restauration créée en 2010, tout est simplifié et rationalisé. Le patron du groupe, Marc Vanhove, gère aujourd'hui un réseau de 140 établissements franchisés. Il a livré à "Sept à Huit" les recettes de son succès.

C'est un restau en mode "express". Gaëlle, une employée filmée par les équipes de "Sept à Huit" dans le reportage visible en tête de cet article, ne fait que de la prise de commandes. Pour les clients, le choix est vite fait, car à la carte, il n'y a pas d'entrées, seulement cinq grillades, deux tartares et un burger.

Et en cuisine, les équipes ne perdent pas de temps avec la sauce : il n'y en a qu'une, la même pour tous les plats, qu'il s'agisse de viande cuite, de tartare ou de poisson. La présentation, elle, est minimaliste. "Ce qui fait gagner du temps, c'est qu'il n'y a pas de dressage particulier, pas de fioritures", résume ainsi un employé en cuisine.

Pour la "runneuse", la serveuse qui court, c'est simple aussi : une seule assiette par table avec les portions de viande ou de poisson, un bol de frites et de salade à volonté, puis chacun se sert comme à la maison. Grâce à ce mode opératoire, il s'est passé moins de dix minutes entre la commande et l'arrivée des plats. "Le service est assez rapide. Quand on n'a pas beaucoup de temps entre midi et deux pour manger... Et puis c'est toujours de la qualité", savoure une cliente.

Tous les plats sont au même prix, de 15,90 euros, auxquels s'ajoutent souvent une boisson, un dessert ou un café qui font grimper le ticket moyen à 23,50 euros. Des tarifs attractifs, mais qui imposent de faire du chiffre. Le restaurant où nos journalistes ont filmé accueille en moyenne 150 couverts par service, jusqu'à 300 le samedi soir.

Les Bistro Régent, lancés en 2010 à Bordeaux, sont des restaurants aux méthodes de fast-food qui connaissent un succès grandissant : il y en a près de 140 aujourd'hui en France. À la tête de ce petit empire, un patron sans filtre, Marc Vanhove, 57 ans. Avec seulement un CAP de cuisinier en poche, il ouvre son premier restaurant, le Bel Air, à Bordeaux lorsqu'il n'a que 20 ans. L'établissement propose alors un menu gastronomique à un prix défiant toute concurrence : 100 francs, soit 15 euros, pour des langoustines, du foie gras ou encore du saumon fumé.

La quasi-totalité des établissements est tenue par des franchisés

Mais cet ancien cancre, qui a quitté l'école en cinquième, avait vu un peu trop grand. "J'ai mis les meilleurs cuisiniers, les meilleurs serveurs, les meilleurs produits. Mais pour mettre tout ce qu'il y a de meilleur, il faut avoir des prix de palaces, ce que je n'avais pas. Donc automatiquement, je me suis fait rattraper par ma mauvaise stratégie de gestion, où j'ai fait trop de choses tellement belles que c'était trop cher par rapport au prix que je facturais", explique-t-il aujourd'hui.

Son établissement fait donc faillite mais Marc Vanhove ne va pas faire deux fois la même erreur. Il arrive à rebondir et achète une luxueuse brasserie pour 2 millions d'euros. Cette fois, il rationalise les coûts et arrive à la revendre, six ans plus tard, pour 6 millions d'euros. "C'est la plus grosse affaire de Bordeaux, celle que tout le monde rêve d'avoir. C'était un rêve mais pour moi ce n'était pas une finalité. Après avoir maitrisé la bête ici, je me suis dit que je pouvais viser [l'échelon] national, viser de grandes choses."

Son idée est alors de créer une chaine avec des petits prix pour les clients et une grosse rentabilité pour le patron du restaurant. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ses établissements est tenue par des franchisés. Et dans ce domaine, ce ne sont pas les candidats qui manquent. En 2024, il a ainsi reçu 500 candidatures.

Même quelqu'un qui n'a jamais fait de restauration (...) peut travailler facilement. Paco, formateur des Bistro Régent

Ce jour-là, sous l'objectif de notre caméra, Marc Vanhove effectue un premier contact avec Anthony Pinon, basé à Bourges, qui aspire à devenir franchisé. Le patron des Bistro Régent demande 35.000 euros de droits d'entrée et touche 5% sur le chiffre d'affaires de chaque restaurant. En contrepartie, il partage sa méthode pour gagner un maximum d'argent. "On n'a pas de chef de cuisine, pas de second, pas de pâtissier, pas de maitre d'hôtel, pas de chef de rang, pas de sommelier... On n'a que des emplois non-qualifiés qui, évidemment, sont moins couteux que des personnels qualifiés. En cuisine, ils ne savent pas faire un œuf mayonnaise, un plat du jour ou une mousse au chocolat, ils savent juste faire cuire un beefsteak, un saumon, un magret...", résume le créateur de l'enseigne.

La marque ne recherche pas des cuisiniers mais des exécutants. Amady, Sénégalais de 27 ans, a été embauché il y a deux mois. Ancien homme de ménage, il est formé aux rudiments de la cuisson. Il n'a aucun diplôme, seulement une expérience de commis dans un restaurant asiatique. Il voit ce poste comme une opportunité. "J'aime bien me lancer des défis. Même si je ne sais pas le faire, je me lance dans l'aventure", nous explique-t-il.

Paco, lui, a gravi les échelons. Il était simple plongeur à son arrivée aux Bistro Régent, il y a douze ans. Il est aujourd'hui le formateur du réseau et gagne 3000 euros par mois. La consigne qu'il inculque est de faire simple et efficace. Dans l'enseigne, on assume le formatage : tous les process sont imposés par le PDG, qui a même édité un livret. "Même quelqu'un qui n'a jamais fait de restauration, qui sait lire et écrire, peut travailler facilement", résume Paco.

Marc Vanhove a investi plus d'un million d'euros dans un laboratoire flambant neuf situé à la sortie de Bordeaux. C'est ici qu'est élaborée la sauce secrète du réseau, en quantités industrielles. Plus de 2 tonnes de sauce sont produites chaque mois, conditionnées en poches de 4 kilos et envoyées dans les 140 restaurants de France. Chaque paquet sera mélangé à 16 plaquettes de beurre, 8 de margarine, puis émulsionné et chauffé à 65 degrés.

