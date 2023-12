REPORTAGE - "Une expérience pour grandir" : retour à la vie sauvage pour un stage de survie sans pareil

Frank Bruno, un ancien militaire amputé d'une jambe devenu guide, organise des stages de survie en France. Une aventure à travers de laquelle il pousse les participants, eux aussi en situation de handicap, à en apprendre plus sur eux-mêmes et sur les autres. Le 20H de TF1 a pu y prendre part, dans le maquis corse.

Un voyage dans l'inconnu. C'est le défi qu'ont décidé de relever, avant le passage à la nouvelle année, six participants à un stage de survie, dans le maquis corse. "Le but de ces stages, c'est de vous rendre plus autonome... au cas où", leur explique Frank Bruno, leur guide, évoquant une manière de tester ses limites, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur soi et sur les autres.

Pour les plonger dans cette aventure, cet ancien militaire a imaginé un scénario. "On est en bus et on se retrouve par un accident incroyable avec un groupe, ça peut vous arriver avec une mamie, avec un toxicomane, un urbain...", expose-t-il dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.

"Ne plus avoir peur"

Selon le guide, savoir de quoi on est capable permet de "ne plus avoir peur". Frank Bruno sait de quoi il parle, lui qui a failli mourir à l'âge de 18 ans en pleine guerre du Liban. Alors à bord du porte-avions Foch, un avion de chasse lui a roulé dessus, écrasant sa jambe droite. Amputé sous le tibia, le jeune militaire se plait depuis à dire qu'"il a gagné une prothèse et une vie de guide" qu'il s'efforce de rendre extraordinaire.

Avec son association "Bout de vie", il cherche désormais à aider d'autres personnes amputées à dépasser leurs limites. "Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est juste une expérience pour grandir", lance-t-il. "On relativise, c'est ça qui est important."

"Sortir de la zone de confort"

Voilé, semble-t-il, ce que sont venus chercher les participants, parmi lesquels un artiste-peinte, un restaurateur, un étudiant, ou encore un ancien pompier. "Pour moi, je ne suis pas dans un stage de survie mais de vie. Ici, c'est la vie", réagit l'un d'eux. "Pas de téléphone et sortir de la zone de confort qu'on a tous les jours, nos petits chauffages, etc", abonde une seconde.

Dans le sac des six stagiaires, assez de nourriture pour tenir deux jours en pleine nature. Encore faut-il la faire cuire alors qu'il a plu et qu'il est difficile de trouver du bois sec. Une fois le feu parti et la nuit tombée, ceux qui ne se connaissaient pas 24 heures plus tôt, se retrouvent à se raconter des bouts de vie au son des crépitements.