VIDÉO - "Il repousse les limites de l'endurance" : "Stève le phoque", le Ch'ti nageur de l'extrême

Sa compagne, Frédérique Vandrepote, l'accompagne lors de toutes ses traversées. "J'ai l'intime conviction qu'il va aller au bout par son mental. Le fait d'être la petite pierre à l'édifice, de pouvoir le suivre sur le bateau, c'est formidable."

Son dernier exploit en date est de taille : c'est le premier nageur en eau libre à avoir fait trois traversées entre Los Angeles et l'île Santa Catalina, en juillet dernier. 120 kilomètres, parcourus en 51h18. "On est dans un état second, on se pose beaucoup de questions par rapport à notre existence", se souvient-il. Il a fallu plusieurs semaines à son corps pour se remettre, mais le nageur impression jusqu'à son ostéopathe. "C'est un prototype. Ce qu'il fait c'est parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Il repousse les limites de l'endurance", explique ainsi Jean-Yves Vandewalle.