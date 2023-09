VIDÉO - Aux caisses automatiques, de plus de plus de clients "oublient" de scanner des produits

On pourrait appeler ça du resquillage. C'est en fait une forme de vol et elle est de plus en plus fréquente dans les supermarchés équipés de caisses automatiques. Car lorsqu'on scanne soi-même ses articles, il est parfois tentant de ne pas tous les payer. Devant le micro de TF1, de nombreux clients d'un supermarché l'avouent sous couvert d'anonymat : "Oui, ça m'est arrivé, les légumes", admet l'un d'eux dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. "Oui, je dirai trois ou quatre fois", renchérit un autre.