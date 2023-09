VIDÉO - Supermarchés : quand des Français avouent leurs petits larcins aux caisses automatiques

D'autres se vantent même de tromper la balance des caisses automatiques. Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit par exemple un homme peser une bouteille d'alcool sur la balance des fruits et légumes. "On prend une petite bouteille de vodka à 29 euros", dit-il, lui collant alors une étiquette de bananes. Or, la caisse automatique ne détecte pas que le code barre ne correspond pas au produit scanné, puisque le poids est le même. "Voilà les gars, une petite bouteille à 30 balles à... 2 euros", se targue-t-il.

Pour rappel, les fraudeurs pris la main dans le sac risquent jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. Face au fléau des vols, la grande distribution tente de s'organiser et de prendre des mesures, comme le montre la suite du reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.