VIDÉO - Taxe sur les ordures ménagères : dans cette commune, on paye au nombre de déchets

Dans la petite commune de Templeuve-en-Pévèle (Nord), vider ses poubelles coûte de plus en plus cher. Marie compare ses factures cette année : elle a payé 267 euros de taxes sur les ordures ménagères, soit 49 euros de plus qu'il y a deux ans. "50 euros par ci, 50 euros par là... Ça finit par faire cher à la fin de l'année", nous dit-elle, le nez plongé dans les comptes, dans le reportage du 13H de TF1 visible en tête de cet article. "Nous on fait un effort pour tout trier et ça devient de plus en plus cher."

Partout dans la région, cette taxe est en hausse, car les coûts pour trier et incinérer les ordures augmentent eux aussi. Actuellement, le montant est fixé en fonction de la taille de votre foyer : plus il est grand, plus vous payez cher, peu importe le nombre de personnes dans le logement.