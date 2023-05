TÉMOIGNAGES - Coup-de-poing, paperasserie et "charge mentale" : le grand malaise des maires de France

Guy Piedfert s’en souvient comme si c’était hier. Il y a huit ans, ce maire (sans étiquette) d’Eygurande-et-Gardedeuil (Dordogne) est agressé dans son bureau par un habitant : il reçoit un coup-de-poing, l'affaire est classée sans suite. "On se sent complètement démuni. On est quand même dans une mairie. Je ne sais pas si dans un commissariat ça se passerait comme ça si un gendarme prend un coup-de-poing. On se retrouve assez seul. On n’est pas épaulé. Je n’ai pas vu le préfet", raconte-t-il.