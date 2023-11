TÉMOIGNAGES - Antisémitisme : la crainte au quotidien des juifs de France

Dans l'arrière-cour de la pizzeria casher de Daphna Benyamine, la peinture blanche masque désormais des tags antisémites tracés à la peinture noire, découverts dimanche dernier. Des étoiles de David et le mot "mort" avaient été inscrits sur le crépi de cet établissement de Villeurbanne, dans le Rhône. Les relents d'un passé nauséabond, au cœur d'un quartier de toutes cultures, où les habitants cohabitaient jusqu'alors sans problème.

"On se sent ciblé, on se sent humilié, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe", réagit la gérante, encore sous le choc, dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article. Ces inscriptions lui évoquent inévitablement "la Shoah, que l'on n'a pas connue mais que l'on connaît par l'histoire, ce n'était pas notre époque".

"On est en 2023... Revoir des choses comme cela, c'est terrible", lâche-t-elle, en faisant défiler sur l'écran de son téléphone les photos des tags. "J'ai peur pour mes enfants, pour ma famille, pour l'avenir de mes enfants", confie la restauratrice.