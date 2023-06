VIDÉO - Sites touristiques surchargés : les vacanciers incités à aller visiter ailleurs

Cependant, en plein été, la côte peut rapidement saturer. Alors les Landes misent sur la diversité du territoire et une promotion active, notamment sur les réseaux sociaux, d'un tourisme plus vert, plus reculé. Un pari qui commence à payer. "On a à peu près 6 millions de nuitées qui se font hors littoral, sur 25 millions, ce qui n'est déjà pas mal, souligne Hervé Bourie, président de Landes attractivité et maire (PS) de Messanges. Et on travaille à l'attractivité des Landes intérieures, notamment des sites naturels."