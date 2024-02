VIDÉO - "Un travail colossal" : à Agen, le défi de la remise en état après la mobilisation des agriculteurs

Dans le Lot-et-Garonne, les tracteurs ont finalement regagné leurs exploitations. Mais les deux semaines de mobilisation ont fait de gros dégâts en centre-ville d'Agen. La préfecture a été plusieurs fois recouverte de lisier, et le maire annonce d'ores et déjà 400.000 euros de coût de nettoyage.

"C'était très impressionnant" : une semaine après la mobilisation, le maire d'Agen Jean Dionis du Séjour se souvient de l'immense mur de déchets, de pneus et de bâches qui s'érigeait au pied de la préfecture du Lot-et-Garonne. Les grilles ont aussi été aspergées de lisier, des actions menées par le syndicat de la Coordination rurale. Tout a été nettoyé par les services de la ville, qui ont ramassé en tout 1500 tonnes de déchets, une opération couteuse pour la municipalité. "Cette partie-là a coûté 400.000 euros", pointe l'élu (MoDem) dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. "À peu près une quarantaine de personnes ont travaillé sur une semaine, c'est un travail qui a été colossal."

Les "petites routes" aussi abîmées

Pour faire face à cette lourde dépense, la mairie demande à l'État de lui fournir une aide, mais ne compte pas en revanche exiger une participation financière des agriculteurs. Ils pourraient toutefois être mis à contribution de quelques services dans les prochains mois, par exemple par des dons "de pommes de terre pour les cantines scolaires, des pommes et des kiwis au dessert", ou encore "un coup de main pour certains travaux", suggère Jean Dionis du Séjour.

Autoroute A62 occupée pendant plus d'une semaine, actions contre les administrations et des centres commerciaux... Les dégradations sont nombreuses, après que la Coordination rurale a notamment déversé des pneus, de la paille ou du lisier sur des hypermarchés, une centrale d'achats ou encore des voies ferrées. Mais les habitants disent comprendre cette colère paysanne. "Malheureusement, il n'y a que ces actions-là qui arrivent à faire bouger les choses", lance un passant sur un marché de la commune. "C'est peut-être une caractéristique propre à la France : on crie beaucoup et on discute après", sourit un autre.

La mobilisation a aussi donné lieu à une autre conséquence plus inattendue : des axes secondaires ont été abîmés à cause du passage de poids lourds sur ces voies, cherchant à éviter les barrages. "Il y a eu un flux de voitures très important parce que les gens ont été un peu surpris par le mouvement, ils ne pensaient pas que cela était autant bloqué. Et les camions, avec leur GPS, se sont retrouvés sur de petites routes", détaille Serge Riguet, adjoint technique au service de voirie d'Agen, prédisant un "coût" important. Les dépenses pour la réparation des routes n'ont pas encore été chiffrées, mais elles pourraient être bien plus lourdes que pour le nettoyage.