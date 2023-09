VIDÉO - Une famille bien assise depuis quatre générations en Haute-Loire

Tout a commencé en 2008 quand la famille fabrique près de 5000 chaises pour le jardin des Tuileries, iconique. Rien de tout cela ne serait arrivé sans la ténacité du grand-père, Edmond Chastagnier. Il y a près de 50 ans, il arrête sa carrière d'enseignant pour créer son atelier de métallurgie au sous-sol de la maison familiale.

Depuis, à force de travail, l'entreprise est devenue une référence et leur grand-père un modèle. Quelle sera la prochaine destination de ce mobilier à toute épreuve ? Cette chaise n'a plus qu'à reprendre la route pour faire voyager le savoir-faire français encore plus loin.