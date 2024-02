"Une petite dégustation ?" : au Salon de l'agriculture, un millier d'exposants cherchent à attirer le chaland

Les visiteurs profitent de la "plus grande ferme de France", au Salon de l'agriculture. Une centaine de stands vous attendent, avec des dégustations. Comment les exposants font-ils la différence ?

Dans les allées, les visiteurs ne savent plus où donner de la tête. Chacun des quelque 1100 exposants du Salon de l'agriculture redouble d'efforts pour attirer les curieux. Autour d'un stand, notre équipe a remarqué que la foule reste particulièrement dense. On a voulu connaître leur secret : "Le Pays basque, ça fonctionne bien. L'accent, ça marche beaucoup, je crois", confie le vendeur en souriant. Démonstration en direct, les curieux affluent dès qu'il les appelle.

Parfum de choucroute

Pour se démarquer, certains ont revêtu leurs plus belles tenues régionales, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. Autre astuce : embaumer tout le périmètre. C'est la stratégie adoptée par un stand de choucroute, notamment, et ça marche. Odeurs, musique, beaux produits, tous les sens du visiteur sont sollicités. Sans oublier la plus vieille technique du monde : la dégustation gratuite. À chaque fois, l'objectif est le même : que le visiteur ne reparte pas du stand les mains vides.

La bataille est rude pour se démarquer des autres stands. De bon matin, Morgane, elle, a un peu plus de mal à convaincre les amateurs de rhum. Son plan B : avoir le sourire, et savoir discuter. Et ça finit par payer. Une bonne humeur communicative, les visiteurs repartent tous conquis.