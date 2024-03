VIDÉO - "Une prise pour mille lancers" : le saumon, Graal des pêcheurs du Finistère

Ce samedi marque l'ouverture nationale de la pêche à la truite et au saumon sauvages. En Bretagne, ils étaient déjà nombreux dès l'aube sur les berges. TF1 s'est rendu sur le Finistère, où le saumon est le roi de la rivière.

Depuis sept heures ce samedi matin, Yen est autorisé à pêcher la truite et le saumon sauvage dans cette rivière. Et c'est un moment qu'il attendait avec impatience. "On est heureux, car l'eau est belle. Comme je le dis à ma femme tout le temps, j'ai la foi", confie ce pêcheur de Quimperlé (Finistère) dans le reportage de TF1 en tête de cet article. De la foi, il lui en faut : il y a quatre ans qu'il n'a pas pris de saumon.

Vous pouvez passer dix ans sans en prendre Un pêcheur à propos du saumon sauvage

C'est le poisson roi, celui que l'on prend une fois pour mille lancées. "Quand on met dedans comme on dit, la même année, on pouvait en prendre deux ou trois, et vous pouvez passer dix ans sans en prendre", explique un autre pêcheur. Le mordu n'est pas celui qu'on croit : "C'est un peu comme une drogue, on n'a l'impression qu'on ne peut plus s'en passer, et on vient tout le temps avec l'espoir qu'on va en suspendre un", sourit-il.

Du Groenland aux rivières du Finistère

Sur les bords, Stéphane n'en perd pas une miette. Ce pêcheur de loisir est passionné par la migration du saumon sauvage. "Il vit au large du Groenland, où il se nourrit beaucoup de crevettes", raconte-t-il, "et il traverse l'Atlantique pour venir ici, spécifiquement dans cette rivière-là, parce qu'il se reproduit dans les petits ruisseaux qui se jettent dedans".

Pour autant, dans le monde, la ressource des saumons sauvages a chuté de 23% depuis une dizaine d'années. Les raisons sont nombreuses pour Xavier Nicolas, membre de la Fédération de pêche du Finistère, mais la plupart sont liées à la baisse de la biodiversité et au réchauffement climatique.

La campagne de pêche est ouverte jusqu'au 15 septembre, hors dérogation. Chaque année, seulement 2000 saumons et truites sauvages sont capturés dans tout l'Hexagone.