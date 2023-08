VIDÉO - Vacances à la ferme : le wwoofing, mode d'emploi

Le programme de Paul Ruby : cet été 2023, récolter des courgettes et des betteraves. Il n'est pas agriculteur, mais il a choisi de passer une semaine dans la ferme "Jardins du Vernay", de Saône-et-Loire, en immersion. "À chaque récolte, j'apprends plein de trucs. J'ai le besoin de faire un travail qui a du sens pour moi. Je me sens beaucoup mieux ici qu'enfermé dans mon bureau", s'enthousiasme-t-il. Paul travaille le matin et est libre l'après-midi. Surtout, il dort chez les maraîchers, logé et nourri. Partager le quotidien des fermiers, Elsa et Guillaume Morel, fait partie intégrante de l'expérience. C'est du donnant-donnant.