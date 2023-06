VIDÉO - Vacances : alerte aux arnaques sur les locations saisonnières

Comme Patricia, 60 clients lésés ont porté plainte contre le site spécialisé Abritel, qui a été condamné à les indemniser. Leur avocat espère que ce jugement fera jurisprudence et demande aux sites de location de mieux protéger leurs utilisateurs. "Aujourd'hui, on a effectivement un gros problème de mise en place de solution de sécurité. Si les moyens financiers et techniques étaient mis en place, on n'aurait pas des escroqueries à un tel niveau", affirme Me David Bellaïche, avocat.

Contacté, le site Abritel affirme prendre le risque de fraude très au sérieux et assure que des contrôles sont effectués. C'est aussi le cas chez Particulier à Particulier où une équipe de vérificateurs scrute le profil de tous les annonceurs. Documents d'identité, taxe foncière, factures récentes sont analysés. En moyenne, 10% des 30.000 annonces de location proposées ne seront jamais publiées.