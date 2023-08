VIDÉO - Vacances d'été : immersion au camping, dans la peau d'un saisonnier

Avec lui, qu'importe le souci, rien ne lui résiste. Si Dominique connait les 163 emplacements sur le bout des doigts, pour nos journalistes, se repérer dans les allées n'est pas toujours évident. Avec 35 degrés sous le soleil, la piscine est la plus prisée, et au camping, les animations comme la bonne humeur ne sont jamais bien loin. "Des animateurs qui ont la pêche avec beaucoup d'activités proposées en journée et en soirée, nous, c'est le critère prioritaire", lance une cliente.