VIDÉO - Vacances d'hiver : "On a fait cinq heures de route, on avait peur de pas avoir de neige"

Les premiers skieurs sont arrivés à la montagne en ce tout début des vacances de février. Dans les Alpes, comme dans la station d’Orcières Merlette, il neige depuis vendredi. Un soulagement alors que les stations françaises affichent un taux de remplissage moyen de 80 %.

Premiers flocons de la journée et premiers vacanciers. Dès ce samedi matin, une file de voitures est visible à Orcières Merlette (Hautes-Alpes). Alors qu'il pleut à seulement quelques kilomètres, dans cette station, c’est le blanc qui domine à perte de vue. "On a fait cinq heures de route, on avait peur de pas avoir de la neige donc nous sommes contents", témoigne un vacancier à TF1. Même à 1850 mètres, l’altitude de cette station, la neige n'était en effet pas garantie.

La station se remplit vite. Avec le retour de la neige, les réservations de dernière minute s'accumulent chez les loueurs de ski en ce tout début des vacances d'hiver. "On sent qu’il y a de l’engouement. Dès que la neige tombe, de toute façon, c’est assez instantané, les réservations reviennent et les gens sont très motivés", déclare Julien Hauwiller, loueur de ski dans cette station.

50 centimètres de neige tombés en deux jours

A Orcières-Merlette, il est tombé 50 centimètres de neige en deux jours. Alors, forcément, tout le monde veut y goûter. Encore faut-il réussir à se lancer. "Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça", se réjouit un skieur. "Le week-end dernier, on n'avait pas cette neige-là", constate un autre vacancier.

Pour cette station, c'est un premier jour dans des conditions idéales. "La limite pluie-neige a oscillé autour de 1800 mètres. Comme nous sommes situés à 1850 mètres d’altitude, nous sommes sauvés, notre altitude nous garantit une neige de qualité toute la saison", indique Jordane Juschka, directeur de l’office de tourisme d’Orcières-Merlette. La neige continuera encore de tomber toute la journée dans cette station, où 30 centimètres sont attendus jusqu'à ce samedi soir.