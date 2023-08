VIDÉO - Vague de chaleur : la revanche des marchands de glaces

Les ventes reprennent et la production de glaces aussi. La plupart des parfums sont produits par une entreprise artisanale de la région, qui ressent une hausse de son activité depuis le retour du soleil. Violette, citron et framboise sont les sorbets les plus vendus en été. Ils sont suivis des incontournables crèmes-glaces : vanille, pistache et chocolat.