VIDÉO - Veux-tu m'épouser… en public ? Ces Français qui mettent en scène leur demande en mariage

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos mettent en scène des demandes en mariage publiques. Une tendance venue des États-Unis et qui s'installe peu à peu en France. Moment de gêne intense, ou geste hyper romantique ? Le 20h de TF1 a mené l'enquête.

Ce n'était pas le rêve d'Angélique, et pourtant. Lors de sa participation à l'émission "Les 12 coups de midi", la jeune femme a eu la surprise de voir son compagnon, Arnaud, mettre un genou à terre et la demander en mariage sur le plateau, devant son idole Jean-Luc Reichmann, le public de l'émission, mais aussi les quelque trois millions de téléspectateurs qui suivent l'émission en direct.

À chaque fois, je pleure Angélique

"Ça fait des centaines de fois que je la regarde, et à chaque fois, je pleure", avoue, émue et souriante, Angélique, dans le reportage TF1 en tête de cet article, à propos de la vidéo de ce moment inattendu. La jeune femme a dit oui, tombant en pleurs dans les bras de son amoureux, sous les vivats du public. Sur le papier pourtant, la foule, les caméras, ce n'était pas forcément le souhait d'Angélique.

"J'ai toujours trouvé ça très romantique pour les autres. Quand je voyais des demandes en mariage à la télé, comme ça, je disais 'c'est magnifique, c'est le rêve, mais c'est pas mon rêve'", confie-t-elle, en reconnaissant malgré tout une forme de pression. "Je voulais vraiment me marier, mais j'aurais eu du mal à lui refuser devant tout le monde", ajoute-t-elle à propos de cette demande en mariage sous les projecteurs.

Pourquoi exhiber un moment aussi intime ?

La demande en mariage publique, tendance importée des États-Unis, est de plus en plus courante en France. En témoignent des centaines de vidéos postées sur les réseaux sociaux, mettant bien souvent en scène un jeune homme qui s'agenouille devant une jeune femme émue, sur les Champs-Élysées, lors du défilé du 14 juillet, dans un stade de football, ou encore lors de concerts.

Les chanteuses et musiciennes du groupe L.E.J. en ont vécu une, il y a quelques années. Avec leur complicité, un de leurs fans a demandé sa compagne en mariage sur scène. Si les artistes en gardent un bon souvenir, elles avaient bien vérifié au préalable que la situation n'allait pas mettre la jeune femme mal à l'aise. "On s'est juste assurée, avec notre manageur et notre régisseur de l'époque, qu'elle allait dire oui, et qu'elle était à l'aise avec l'idée que ce soit en public, devant beaucoup de personnes, au milieu d'un concert. Parce que ça peut être impressionnant", détaille Lucie, l'une des artistes du groupe.

Car le public n'évite pas les déconvenues. Si la fin est généralement heureuse, des vidéos postées en ligne montrent aussi quelques flops. Une jeune femme qui refuse et quitte les lieux en colère, ou une autre qui se retrouve sans voix devant son compagnon à genou et puis préfère partir devant le silence gêné de la foule. À se demander d'où vient cette volonté d'exhiber un moment aussi intime.

"On passe énormément de temps sur les écrans, énormément de temps devant les séries, les émissions de téléréalité, tout est mis en scène en fait", tente d'expliquer la psychanalyste Liliane Holstein, autrice du livre La magie du couple heureux. "C'est comme si, finalement, ce qui allait être filmé a plus de consistance que la réalité de la vraie vie et de l'intime", résume-t-elle. Quitte, souvent, à rejouer une romance stéréotypée.