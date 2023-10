VIDÉO - Inceste : le témoignage de la première femme à avoir brisé l'omerta en livrant son récit à la télévision

Eva se souvient encore de la violence des témoignages d'hommes entendus sur le plateau à l'époque. Un médecin prend ainsi la parole et commente : "Votre émission est intéressante, je suis amoureux de ma fille adoptive, ma famille le sait, l'accepte, pourquoi semez-vous la zizanie dans les familles", dit-il, sous le regard consterné de la jeune femme, qui passe subitement de victime à coupable. "On vient de là, c'est important de le dire pour voir tout le chemin qui a été parcouru quand même", souligne aujourd'hui Eva.

Désormais, le sujet n'est peut-être plus tabou, mais les chiffres révélés sont alarmants : "Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle", rappelle la nouvelle campagne nationale de lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs. La problématique majeure reste l'enfant qui vit sous la pression de son agresseur et qui n'ose pas parler. C'est ce que dit, par exemple, Zoé, 12 ans, victime de son père, dans un documentaire diffusé ce lundi 2 octobre sur TF1, juste après le téléfilm Les yeux grands fermés. "Il disait : 'surtout, ne le dis à personne' et il le répétait à chaque fois. Il disait pas pourquoi", raconte-t-elle.